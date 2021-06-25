Şehit Polis Topsakal mezarı başında anıldı

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Şırnak’ta PKK Terör Örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin 28. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde 24 Haziran 1994 yılında PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Nazif Topsakal için anma töreni düzenlendi. Şehit Polis Topsakal ve tüm şehitler için Kur'anı Kerim Tilaveti okunarak dua edildi. Anma programına Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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