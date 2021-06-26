Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

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Karabük'te gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.



Her saniye çakan şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.



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