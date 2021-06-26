Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum”

İHA

Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum”

Bir dizi ziyaretler için Karabük’e gelen Öz Sağlıkİş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 6552 sayılı yasa ile birlikte çalışanları iş güvencesine aldıklarını belirterek, kadro alma konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Öz Sağlık İş Sendikası Karabük İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda birlik ve beraberlik yemeği etkinliği düzenledi. Programa Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Özçelikİş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.
Programda konuşan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 6552 sayılı yasa ile birlikte önemli bir adım atıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Özellikle toplu sözleşme yapma imkanı getirildi. Kıdem tazminatı sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan arkadaşlarımızın 20 yıl olarak o kurumlara hizmet ederken giriş çıkış yaptırılarak senenin 11 ay 29 günü çalıştırıp 1 gün iş akdini feshederek kıdem tazminatlarımız elimizden giderdi. En önemlisi bu yasa ile birlikte herkesi iş güvencesini sağladık. Bu önemli bir adım. Daha sonra toplu sözleşme süreçlerine girdik. Kamuda herkes kadroya sahip oldu. Bu kolay bir süreç değil. Bu kadro konusunda iradesini ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde taşeronlar üzerinde çalışıp asıl kadroya geçirilen hiçbir ülkeyi bana gösteremezsiniz.”

“Sağlık ve sosyal hizmette çalışan bütün arkadaşlarımız ek ödemeden yararlanamadılar”
“Üzüldüğümüz tek bir şey vardı” diyen Sert, “Sağlık çalışanlarımızın sadece sağlık memuru ve hekimlere tanınan ek ödemenin sağlık çalışanlarımızı bir bütün olarak kabul ettiğimizde temizliğinden yemekhanesine kadar orada hizmet veren ambulans sürücüsünden hasta bakıcısına kadar velhasıl sağlık ve sosyal hizmette çalışan bütün arkadaşlarımız bu ek ödemeden yararlanamadılar. Buna üzüldük. Kamuoyunda defalarca ilgili bakanlara gündeme taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. Biz sendikayız, dedik ki devletimiz madem böyle uygun gördü, çalışanlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaklaşık Öz Sağlıkİş Sendikasına 200 bine yakın üyemizin 60 bin TL değerinde ferdi kaza sigorta kapsamına dahil ettik” ifadelerini kullandı.
Öz Sağlık İş Sendikası Yönetim kurulu olarak bir karar aldıklarını aktaran Sert, “Üyemizin vefatı halinde çocukların ödenecek 2 bin 500 TL değerinde sosyal yardım paketinin kararını almış bulunuyoruz. Elbette o meslek sendikacılığının anlayışlarını yok etmeye geldik. Bizler Hakİş'e bağlı sendikalar olarak sahaya indiğimizde öyle tek adamlık devri bitti. Masabaşıcılık sendika dönemi bitti. Artık hizmet dönemi başladı. İşçisinin ayağına gidemeyenler bugün işçiye yapılan hizmetleri algı oluşturarak yok etmeye çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz Biz sendikacılığı sıradan bir sendikacılık olarak yapmıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
Askerlik Şube Başkanı FETÖ’den tutuklandı
YEREL HABERLER Askerlik Şube Başkanı FETÖ’den tutuklandı
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
Şehit Polis Topsakal mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Polis Topsakal mezarı başında anıldı
İşadamı Buyurman’a plaket
YEREL HABERLER İşadamı Buyurman’a plaket
TCDD Genel Müdürü Uygun Karabük’te TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: "Demir yolu emniyeti, demir yolu işletmesinden önce gelir"
YEREL HABERLER TCDD Genel Müdürü Uygun Karabük’te TCDD Genel Müdürü ...
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ...
Emekliler Derneği Başkanı Bulut güven tazeledi
YEREL HABERLER Emekliler Derneği Başkanı Bulut güven tazeledi
İstihdama destek veren MEDİKAR Hastanesine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER İstihdama destek veren MEDİKAR Hastanesine teşekkür ...
KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı
YEREL HABERLER KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer ...
Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi
YEREL HABERLER Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi
Hafif ticari araç alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Hafif ticari araç alevlere teslim oldu