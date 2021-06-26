ORKOOP 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

S.S. Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste ile gidilen Genel Kurulda mevcut Başkan Hamdi Kaplan yeniden Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Safranbolu’da bir restaurantta gerçekleştirilen Genel Kurula, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, ORKOOP Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, Karabük Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik, Orman Kooperatifleri Başkanları Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve yöneticileri ile köy muhtarları ve davetliler katıldı.

Divan Başkanlığını MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur üyeliklerini ise Dursun Acar, Muammer Karataş ve Süleyman Uyanık yaptığı Birliğin başkanlık seçimleri açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucu mevcut Başkan Hamdi Kaplan üyelerin tamamının oyunu alarak yeni dönemde de Başkanlığa seçildi.

Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Başkan Hamdi Kaplan, her zaman orman köylüsünün yanında olduklarını belirterek, “Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bize ve yönetimimize verdikleri destekle güvenen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrede Hamdi Kaplan Başkanlığında Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Ziya Akçin, Ali Çetinkaya, Hüseyin Aksu ve Gültekin Coşkun." Denetim Kuruluna ise; Vasfi Karagözoğlu, İbrahim Tav ve Hüsnü Özmen getirildi.

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