Karabükspor’da milyon avroluk yolsuzluk davası görülmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabükspor’da milyon avroluk yolsuzluk davası görülmeye başlandı

İHA

Karabükspor’da milyon avroluk yolsuzluk davası görülmeye başlandı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamındaki davanın ikinci celsesi görüldü.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği tarafından hazırlanan raporda, Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği’nin yaklaşık 7.5 milyon avro ve 2.5 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildiğinden kulüp eski başkanlarından Hikmet Ferudun Tankut ve Hakan Yılmaz, eski CEO Hakan Ayvaz ve eski Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile menajerler Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal, Pertev Öngüner’in cezalandırılması istenmişti.
Karabük Cumhuriyet Savcısı, iddianamesinde, Hikmet Ferudun Tankut, Hakan Yılmaz, Tolga Gül, Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal ve Pertev Öngüner’e hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, Hakan Ayvaz’a ise hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla açtığı dava devam etti.
Karabük 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celsede eski kulüp çalışanlarından 4 kişinin ifadeleri dinlendi. Tanıkların mahkemede verdikleri ifadeler doğrultusunda, dönemin kulüp CEO’su Hakan Ayvaz’ın kulübün finansal işlerine karşın tek yetkili olduğunu ve özellikle yabancı menajerlere ciro edilen suça söz konusu çeklerin ise diğer çeklerden farklı kendi uhdesinde tuttuğunu beyan ettiler.
25 Haziran Cuma günü görülen davanın üçüncü celsesi ise 5 Kasım tarihine ertelendi.
Öte yandan milyon avroluk yolsuzluğu yapıldığı Karabükspor davasında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ise, Hikmet Ferudun Tankut’un başkanlığı döneminde, futbolcularla yapılan muvazaalı sözleşmeler sonucu derneğin toplamda 605 bin avro ile kişisel giderler ve ihtiyaç dışı harcamalarla kulübü 853 bin 847 TL zarara uğratıldığı denetçi raporları tarafından tespit edildiği ifade edilmişti. İddianamede ayrıca, kulüp CEO’su Hakan Ayvaz’ın ise İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği raporları ile jandarma kriminal tespit edilen ve bazı menajerlere verildiği ve hangi amaçla düzenlendiği tespit edilmeyen 59 çeki kendisinin ciro ederek 3 milyon 507 bin avro ile 152 bin TL tahsil ettiği, bu çeklerin 1 milyon 204 bin 500 avro’sunun Ferudun Tankut ve Hakan Yılmaz tarafından düzenlendiği, 1 milyon 985 bin avrosunun ise Tankut ve Tolga Gül tarafından düzenlendiği tespit edildiği, ayrıca harcama belgesi olmadan deplasman gideri açıklamasıyla 1 milyon 623 bin 150 TL parayı tahsil ederek kendi uhdesine geçirmek suretiyle kulübü zarara uğrattığı belirtildi.
Diğer yandan menajerlik lisansı ve menajerlik sıfatı olmadığı tespit edilen Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal ve Pertev Öngüner’in futbolculara yazılan toplam mali değeri 3 milyon 495 bin 402 avroluk 71 adet çeki kendilerine ciro edilerek tahsil edildiği raporlarla tespit edildiği, bunun hayatın olağan akışına ters olacak şekilde futbolcuların aldığı bedellerin fazla miktarının aynı üç menajerde toplanmış olmasının dernek zararına muvazaalı sözleşme olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğrencileri gazetecilik öğrendi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri gazetecilik öğrendi
Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu
YEREL HABERLER Başkan Köse halk otobüslerinde vatandaşlarla konuştu
Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
YEREL HABERLER Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve ...
ORKOOP 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
YEREL HABERLER ORKOOP 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
Safranbolu’da Halk Günü Toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da Halk Günü Toplantıları devam ediyor
Safranbolu’da parklardaki oyun grupları yenileniyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da parklardaki oyun grupları yenileniyor
Pozitif vakaların görüldüğü köyde 7 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Pozitif vakaların görüldüğü köyde 7 ev karantinaya ...
Karabük’te adayların YKS maratonu
YEREL HABERLER Karabük’te adayların YKS maratonu
Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ...
Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı