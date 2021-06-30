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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Polat’tan Özbakistan ziyareti

İHA

Rektör Polat’tan Özbakistan ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Özbekistan’a gitti.
Prof. Dr. Refik Polat ziyaretin ilk gününde Özbekistan İnovasyon Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Uluslararası İslam Uygarlık Merkezi ile Tarımsal Sulama ve Tarım Makinaları Üniversitesini ziyaret etti.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Prof. Dr. Refik Polat Özbekistan’a giderek Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Uluslararası İslam Uygarlık Merkezi, Özbekistan İnovasyon Bakanlığı ve Tarımsal Sulama ve Tarım Makinaları Üniversitesine ziyarette bulundu. Ayrıca memorandum yapılan bazı üniversite temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi.
Ziyarette ilk olarak Özbekistan Tarımsal Sulama ve Tarım Makinaları Üniversitesi ziyaret edildi. Polat ve beraberindeki heyet ilk olarak enstitüde bulunan A. Aripov müzesini ziyaret etti. Toplantı da Rektör Yardımcısı Prof. B. Mirzaev, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. A.Salohiddinov, Prof. Dr. Obid Tursunov, Uluslararası İşbirliği Departmanı Dr. Sh.Rakhmonov, Güç Kaynağı ve Yenilenebilir Enerji Departmanı Başkanı Dr. D.Kadirov, Dr. Sirojiddin Khushiev ve Dr. Jurabet Izzatillaev katıldı. Görüşmelerde yapılabilecek akademik iş birlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konuları ele alındı. Polat’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Uluslararası İlişikler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan eşlik etti. Toplantının ardından üniversite laboratuvarları ziyaret edildi.
Ardından, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Uluslararası İslam Uygarlık Merkezine ziyaret gerçekleştirildi. Burada yapılan ikili görüşmeler neticesinde akademik işbirliği, ortak sempozyum/kongre düzenleme, akademisyen değişimi konularında anlaşmalar imzalandı.
Ziyaretin devamında Özbekistan İnovasyon Bakanlığına ziyarette bulunuldu. Burada Karabük Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Refik Polat başkanlığındaki heyet bakanlık yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulundu ve günün anısına hediye takdimi ile program tamamlandı.

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