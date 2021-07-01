Ulupınar’a Türk Dünyasında önemli görev

Karabüklü iş insanı ve üst yöneticisi Özgür Ulupınar Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği yönetimine seçildi.

Türk Dünyası temsilcileri TDMMB Genel Kurulunda bir araya geldi.

Küresel salgın sebebiyle ertelenmiş olan, Geleneksel Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Günü kutlaması ile birlikte taçlandırılan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Birliğin kuruluşunun 20. Yılında gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısına birlik onur üyeleri başta olmak üzere Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarındaki ülke temsilcilikleri, mühendislik ve mimarlık camiası, kültür, sanat ve bilim insanları katıldı.

Yapılan Genel Kurul sonrası oluşan yönetimde ülkenin çeşitli kurum ve kuruluşlarındaki üst düzey yöneticileri, bakan yardımcıları ve bazı iş insanlarından oluşan yeni yönetim oluşturulurken, Karabüklü iş insanı Özgür Ulupınar’da yeni dönemde iş insanı olarak yönetimde yerini aldı.

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