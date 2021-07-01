Trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

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Karabük’te meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tolga Kirenli, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük’te dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Tolga Kirenli (21) idaresindeki 78 BD 199 plakalı Honda marka otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Selçuk Ç. idaresindeki 34 TZ 0287 plakalı motosiklete çarpıp kaldırama vurarak taklalar atmıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Kirenli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Tolga Kirenli için Yenice ilçesine cenaze töreni yapıldı. Kalaycılar mahallesi merkez camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonra Kirenli aile mezarlığına defnedildi.

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