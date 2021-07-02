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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu

İHA

Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, beraberindeki heyet ile birlikte Kazakistan’da ziyaretler gerçekleştirerek görüşmeler yaptı.
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan Çepni ile birlikte Kazakistan’ın Başkenti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkonsolos Akıncı “Ziyaretinizden memnuniyet duydum. 10 bin uluslararası öğrencisiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Karabük Üniversitesi’nin Kazakistan ile kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek verimli çalışmalar yapmasını umut ediyorum” dedi.
Rektör Polat, “Türki Cumhuriyetlere gerçekleştirdiğimiz bu yolculuk, bizim için büyük anlam ifade ediyor. Aynı dinin mensubu olduğumuz, aynı dili konuştuğumuz bu topraklarda bize eşlik eden Karabük Üniversiteli öğrencilerimizin olması bizler adına ayrı bir gurur sebebi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Kardeşlik ve gönül bağımız ebedidir” ifadelerini kullandı.
Kazakistan NurMübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi’nde de ikili görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen toplantının ardından iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü ve momerandum imzalandı. Momerandum, Prof. Dr. Refik Polat ve Kazakistan NurMubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Kurmanbayev tarafından imzalanmasıyla bu kapsamda, akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak akademik yayın, sempozyum, konferans, seminerler, ortak proje ve organizasyonlar, diğer bilimsel faaliyetler ile eğitim sürecini geliştirmek için öğretim elemanı, öğrenci değişimi gibi konularda anlaşma sağlandı.

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