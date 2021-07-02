Safranbolu’da vatandaşlar gece yürüyüşünde buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında sessiz günler geçiren Safranbolu ilçesinde "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından kademeli normalleşmenin üçüncü etabının ilk gününde gerçekleştirilen yürüyüş Kıranköy Ulu Camii önünde başlayarak, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde sona erdi. Yürüyüşe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve dernek yöneticileri, Safranbolu Turizm ve Kültür Vakfı üyeleri, Safranbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün sonunda konuşan Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Elif Köse’ye, dernek, kulüp ve vakıf üyeleri ile katılan herkese teşekkür etti.

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