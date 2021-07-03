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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik etti

İHA

Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik etti

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okullara gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) il birincisi olan Samikh Erkinov'u tebrik etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu'nu ziyaret ederek LGS’de il birincisi olan Samikh Erkinov ile görüştü. Sınavda 1 yanlış yapan Erkinov ile bir süre sohbet eden Akbaş, bir takım değerlendirmelerde bulunarak “Sevgili öğrencimiz Samikh Erkinov, LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda sadece bir yanlış yaparak il birincisi olmuştur. Değerli öğrencimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Ayrıca öğrencimizin bu başarısında emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasının ardından Akbaş, Erkinov’ı tekrardan tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

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