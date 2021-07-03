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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların hizmetine sunuldu

İHA

Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların hizmetine sunuldu

Karabük’te “Mobil Koyun Banyoculuğu ile Dış Parazitlerle Mücadele” proje kapsamında özel hazırlanan ‘Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi’ düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.
Finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mobil Koyun Banyoluğu ile Dış Parazitlerle Mücadele" proje kapsamında hazırlanan ‘Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi’ törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Eskipazar Arslanlar Köyünde düzenlenen törene Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş törende yaptıkları konuşmalarında mobil makinesinin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara hayırlı olması dileklerinde bulundular.
Koyunlarını yılda 2 kez ilaçlı suyla yıkayarak hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile alımı yapılan makinenin hayırlı olmasını dileyen Vali Fuat Gürel ise “Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin kullanacağı bir makineyi bugün teslim edeceğiz. Son yıllarda ve özellikle pandemi sürecinde şunu gördük ki geçmiş yıllarda tarımdan ve hayvancılıktan biraz uzaklaşmışız, üretimden uzaklaşmışız, bir buçuk senelik pandemi döneminde köylerimize çok yoğun bir geri dönüş olduğunu gördük. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanlarımız geri dönerek hem tarımla hem de hayvancılıkla yavaş yavaş uğraşmaya başladılar. Fide dikiminde yaklaşık yüzde 30 artış kaydettik, köylerin içme suyu ihtiyacının artarak devam ettiğini, mevcut içme suyu şebekelerimizin yetmez olduğunu anladık. Nereye giderseniz gidin aslında en önemli şey üretimdir, eğer büyükşehirde yaşıyorsanız, bir köyünüz varsa geri dönüp kendi memleketinizde tarımla uğraşabilirsiniz. Aslına bakılırsa artık büyükşehir hayallerinin kurulmasının bir anlamı kalmadı. Hayvancılıkla, tarımla uğraşmak gelişen çağla birlikte teknikleri ile uğraşmak aslında büyükşehirlerde asgari ücretle çalışmaktan çok daha iyi, devletimiz çok fazla tevşik vermekte, bunların bir kısmı hibe bir kısmı destekleme mahiyetinde. Geçen sene damızlık koç teslimi yaptık bunun dışında fidan, tohum dağıtımları gerçekleştirdik bu ve bunun gibi bir çok destek hem il özel idaremizin hem de tarım bakanlığımızın çok büyük destekleri var. Tarım Müdürlüğümüz bu anlamda oldukça hızlı reaksiyon göstererek hem Tarım Bakanlığından kaynakları projelendirerek ilimize alınması hususunda büyük özveri göstererek çok büyük kaynakların ilimize gelmesinde rol oynadı, hem de il özel idaresi kendi imkanları çerçevesince çiftçilerimize destekler verdi. Tabi burada milletvekillerimizin çok büyük destekleri var, sağ olsunlar hemen hemen her gün bakanlarımızı ziyaret ederek takibi gerektiren konularda gerçekten oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.
Gürel, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu yılsonu itibariyle büyük bir çoğunluğunu kamulaştırılacağını aktararak, “Her şey yolunda giderse 2022 yılının içerisinde alt yapı ihalesini yapıp ilimize ikinci bir organize sanayi bölgesini kazandırmış olacağız. Diğer taraftan Hadrianoupolis Antik Kenti bölgemizin turizm destinasyonlarından biri, yani Safranbolu turizmini düşünürken diğer taraftan bu antik kentimizi bir ören yeri haline getirip ilgili yatırımları hızlı bir şekilde yapıp bölge turizminin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz, bunun için de girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmekte” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi ile koyunlar dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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