Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret

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Vali Fuat Gürel, Ulu Yayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Dernek çalışmaları hakkında ve Akkışla Köyünün sorunları hakkında bilgiler veren Başkan Eren ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Gürel, çalışmalarında başarılar dileyerek, köylerin sorunlarını imkanlar ölçüsünde ve zaman içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

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