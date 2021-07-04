Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret

İHA

Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret

Vali Fuat Gürel, Ulu Yayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Dernek çalışmaları hakkında ve Akkışla Köyünün sorunları hakkında bilgiler veren Başkan Eren ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Gürel, çalışmalarında başarılar dileyerek, köylerin sorunlarını imkanlar ölçüsünde ve zaman içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların ...
Vali Gürel ve milletvekilleri Yer Altı Baraj inşaatında incelemeler yaptı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve milletvekilleri Yer Altı Baraj ...
Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik ...
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son ...
Safranbolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Safranbolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Prof. Dr. Çobanoğlu, “Folik asitli yiyeceklere ulaşılması son derece önemli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çobanoğlu, “Folik asitli yiyeceklere ...
Barış Manço Parkı yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Barış Manço Parkı yeniden hizmete açıldı
Karabük’te ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük’te ormanlık alandaki yangın büyümeden ...
(ÖZEL) Parkinson hastası, eşinin sevgisiyle yeniden hayata tutundu “Ben hastayım ama karakterim hasta değil” sözü evliliklerinin yolunu açtı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Parkinson hastası, eşinin sevgisiyle yeniden ...
Ihlamur Terasa uluslararası ödül
YEREL HABERLER Ihlamur Terasa uluslararası ödül
Safranbolu’da vatandaşlar gece yürüyüşünde buluştu
YEREL HABERLER Safranbolu’da vatandaşlar gece yürüyüşünde buluştu
Güneş “ Eskipazar’ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Güneş “ Eskipazar’ın ikinci bir Kardemir olmasını ...
Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu