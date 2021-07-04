Karabük’te 4 ayrı trafik kazası: 2’si çocuk biri ağır 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te 4 ayrı trafik kazası: 2’si çocuk biri ağır 8 yaralı

İHA

Karabük’te 4 ayrı trafik kazası: 2’si çocuk biri ağır 8 yaralı

Karabük’te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2’si çocuk, biri ağır 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, KarabükYenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’tan Karabük’e seyreden Necmi Çapaklı idaresindeki 67 DB 733 plakalı Honda marka otomobil Bolkuş mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Şendoğan Sarıcık (50) idaresindeki Ford marka 67 NR 901 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde Gülden Yılmaz Çapaklı (37) ile Melike Elvina Çapaklı (8) ve Zeynep Çapaklı (16) ile minibüs içinde bulunan sürücü Sarıcık ile yanında bulunan Ayşe Sarıcık (51) ve Gülyaşar Merdiven (56) yaralandı. Yaralılardan Ayşe Sarıcık minibüs içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve Sarıcık ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Elektrik direğine çarptı”
Kentte meydana gelen ikinci kaza ise saat 16.30 sıralarında Belen Köy mevkiinde meydana geldi. Karabük Polis Meslek Yüksek Okulu istikametinden gelip Aydınlıkevler istikametine seyir halinde olan Muammer Gürleyik (67) idaresindeki 78 BZ 549 plakalı kartal marka aracıyla seyir halinde iken Belenköy girişi mevkiinde stabilize yola girip hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı saatlerden meydana gelen bir başka kaza ise 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten geri geri çıkmak isteyen sürücü Muhammet Sıla Dumanoğlu (21) idaresindeki 78 BK 958 plakalı aracı ile yaya olarak yürüyen Güler Kantarcı’ya (66) çarptı. Yaralı yaşlı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçları ayırmakta zorluk çektiler
Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada ise 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri kimse yaralanamazken, kazadan dolayı öndeki aracın arka tamponuna sıkışan aracı kurtarmak için sürücüler ve vatandaşlar uzun uğraş verdi. Dakikalarca süren çalışma sonrası adeta birbirine yapışan iki araç ayrılırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret
YEREL HABERLER Karabük Ulu Yayla Derneğinden Vali Gürel'e Ziyaret
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Mobil Koyun Banyoculuğu Makinesi vatandaşların ...
Vali Gürel ve milletvekilleri Yer Altı Baraj inşaatında incelemeler yaptı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve milletvekilleri Yer Altı Baraj ...
Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Akbaş, LGS il birincisini tebrik ...
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son ...
Safranbolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Safranbolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Prof. Dr. Çobanoğlu, “Folik asitli yiyeceklere ulaşılması son derece önemli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çobanoğlu, “Folik asitli yiyeceklere ...
Barış Manço Parkı yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Barış Manço Parkı yeniden hizmete açıldı
Karabük’te ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük’te ormanlık alandaki yangın büyümeden ...
(ÖZEL) Parkinson hastası, eşinin sevgisiyle yeniden hayata tutundu “Ben hastayım ama karakterim hasta değil” sözü evliliklerinin yolunu açtı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Parkinson hastası, eşinin sevgisiyle yeniden ...
Ihlamur Terasa uluslararası ödül
YEREL HABERLER Ihlamur Terasa uluslararası ödül
Safranbolu’da vatandaşlar gece yürüyüşünde buluştu
YEREL HABERLER Safranbolu’da vatandaşlar gece yürüyüşünde buluştu
Güneş “ Eskipazar’ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Güneş “ Eskipazar’ın ikinci bir Kardemir olmasını ...
Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Polat Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu