Safranbolu'da "Telafide ben de varım" etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpları giderilmek ve ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak amacıyla hayata geçirilen ve yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki okullarda da 5 Temmuz tarihi itibariyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçedeki okullarda yürütülen" Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin etkinliklerine katılan, onlarla birlikte oyunlar oynayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, “Pandemi dolayısıyla zor bir yılı geride bıraktık. Öğrencilerimiz yaz tatiline girdiler. Bakanlığımız, öğrencilerimizde oluşan akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel kayıpları gidermek amacıyla bu yaz tatili boyunca okullarımızda bir çok etkinlik başlattı. Öğrencilerimiz okullarında yaz boyu 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında yüzmeden akıl zeka oyunlarına, doğa ve çevre yürüyüşünden müze eğitimine, drama ve sanat etkinliklerinden bilim, teknoloji, astronomi ve uzay etkinliklerine, yazarlık eğitiminden temassız çocuk oyunlarına yüzlerce etkinlikten istifade edebilecekler. Salgın döneminde ilçemizdeki okullarımıza robotik kodlama, resim ve müzik atölyesi gibi 12 adet tasarım beceri atölyesi kazandırdık. Öğrencilerimiz başta bu atölyeler olmak üzere okullarımızın tüm imkânlarından faydalanabilecekleri gibi ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinden ve imkânlarından da yararlanabilecekler. Öğrencilerimizin güzel bir yaz dönemi geçirmesi için okullarımız tüm hazırlıklarını yaptılar. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bu yaz eğitim bir şenliğe dönüşecek. Okulların kapıları yaz boyu tüm öğrencilerimize açık kalacak. Okullarımızda bu eğitimleri ve etkinlikleri planlayan ve uygulamaya başlayan bütün yönetici ve öğretmenlerimize, bu etkinliklere ilgi göstererek okullarımızı şenlendiren öğrencilerimize ve ilgileri ve desteklerinden dolayı velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize iyi bir yaz dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.

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