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Yoldan çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasını çarptı Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Yoldan çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasını çarptı Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı

KarabükKastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonun reklam tabelasına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hurda yığına dönenen otomobilde biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu Karabük karayolu sınırında meydana geldi. Kastamonu istikametten Karabük’e seyreden Hayrettin Kalkan (31) idaresindeki 78 YB 722 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan kayarak akaryakıt istasyonun reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat Eğmez otomobilden düşerek, reklam tabelasının altında kalırken, sürücü Kalkan ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi kaza kırım ve itfaiye ile AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hızla gelen otomobilin yolda kayarak kaldırma çarptığı sırada aracına yakıt alan bir sürücü ile akaryakıt görevlisi büyük panik yaşadı. Vatandaşların ve akaryakıt görevlilerinin yardımı ile reklam tabelasının altında kalan Eğmez ile sürücü Kalkan sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel bir Hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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