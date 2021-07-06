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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı kentinde turizm çalışmaları hızlandı

İHA

Osmanlı kentinde turizm çalışmaları hızlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen ve TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da turizm alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır turizmden gelir elde eden, soyut ve somut birçok değer olmasına rağmen, problemleri tam anlamı ile çözebilmiş bir kent olmadıklarını belirten Köse, "O yüzden yapacak çok işimiz var. Bu, tabi ki belediyenin tek başına altından kalkabileceği bir durum değil. Karar alma noktasında yetkili olsak da kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının mutlaka destek vermesi gerekmekte" dedi.
Bazı kararların hayata geçirilmesinde pandeminin etkili olduğunu belirten Köse, “Özellikle turizmden gelir elde eden esnaflarımız bu süreçten çok etkilendi. Bu nedenle bizim gibi etkilenen farklı kentlerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile sizleri ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise geçtiğimiz aylarda düzenlenen Kapadokya gezisi ile güzel bir başlangıç yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti.
Türköz, "Tecrübeler aktarıldı. Ben verimli bir değerlendirme olduğuna inanıyorum. Kültür turizmi zordur. Mutlaka bir slogan bulunmalı. Safranbolu için de bir slogan üretilebilir. Hali hazırda olan slogan 'Zamanın Durduğu Şehir.' Mutlaka akılda kalacak bir slogan üretmemiz lazım. Her kesime hitap etmemiz gereken zor bir süreç ancak Safranbolu bunu başarabilecek kalitede. Mesela ben hafta sonları Tarihi Çarşı'ya gittiğimde çok mutlu oluyorum. Kısacası çok çalışmamız lazım. Ben sizlere Safranbolu turizmine katkı sağlamanızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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