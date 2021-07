Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivaline doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 1618 Eylül tarihlerinde yapılacak.

21 yıldır aralıksız devam eden, alanında ilk ve tek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bu yıl yine birbirinden önemli etkinliklere sahne olacak.

‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana teması ile 21 yıldır üzerine katarak devam eden Festival her yıl birbirinden önemli konukları ağırlarken, profesyonel ve amatör dallarda belgesel filmlerin ve fotoğrafların da insanlarla buluşmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Amacı, genelde yurdumuzda bulunan kültürel değerlerin kültürel alt yapısı ile korumanın sürekliliğinin sağlanması olarak gelecek nesillere taşınmasına gerekli duyarlığı sürdürmek, belgesel film festivali aracılığı ile güncelleştirmektir. “Kültürel Miras ve Korumacılık” temasının ışığı altında tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşımasını sağlayabilmek olan festival her yıl bir yan tema ile de önemli alanlara dikkat çekiyor” dedi.

Bu yıl yan temanın kentimiz için ayrı bir önemi olan “Ahilik Kültürü” olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Köse, “Festivale her yıl olduğu gibi yine yoğun ve titiz bir şekilde hazırlanıyoruz. 161718 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek, çok güzel ve dolu dolu bir festivalin bizleri beklediğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Festival Komitesinden yapılan açıklamada ise, bu yıl 22. si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

