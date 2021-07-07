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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Köse Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla buluştu

İHA

Başkan Köse Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2. ligden 1. Lige çıkmak için terfi müsabakalarına hazırlanan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile kahvaltıda bir araya geldi.
Başkan Köse, kahvaltı öncesi oyuncularla tek tek ilgilenirken uzun süre sohbet ederek moral de verdi.
Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Kulüp Başkanı Erdoğan Gökçe ve Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz’ın da katıldığı kahvaltı programında konuşan Başkan Köse, “ Safranbolu Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olduk, olamaya devam ediyoruz. Başkan Erdoğan Gökçe ile eksiklerin giderilmesi konusunda görüşmüştük. Ben onlarla birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın başarılarını biliyorum ve eminim ki 1. ve 2. Etap müsabakalarından da başarılarla şampiyon olarak döneceksiniz. Başarılar diliyorum” dedi.
Takıma Safranbolu kıtırı ve lokum ikram eden Belediye Başkanı Elif Köse, Yalova ve Bursa ilinde düzenlenecek olan karşılaşmalara giderken takımın rahat yolculuk yapabilmesi için engelli dostu bir otobüsü de tahsis ettiklerini söyledi.
Kulüp Başkanı Erdoğan Gökçe ise, “Başkan hanım her daim yanımızda verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuşarak Köse'ye takımın formasını hediye etti.

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