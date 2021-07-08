Vali Gürel, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne ziyaret

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psikososyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti.
Safranbolu’ya bağlı Bostanbükü Köyü’nde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) gezen Vali Fuat Gürel, Karabük’te yürütülen Yeşilay çalışmaları hakkında Yeşilay Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Karacan ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ustaoğlu'ndan bilgiler aldı.
YEDAM, tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.