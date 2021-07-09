TDP’den yeni proje ile gençlere tenis eğitimi verildi

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Çelik Kentin Yürekli Çocukları” projesi ile gençlere tenis eğitimi verildi.

5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu Tenis Kortu’nda gerçekleştirilen tenis antrenmanını ziyaret eden Vali Gürel, eğitim alan gençlerle bir süre sohbet ederek antrenmanı takip etti. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile raket alarak atış yapan Vali Fuat Gürel, gençlere ve tenis eğitmenine başarılar dileyerek fotoğraf çektirdi.

Antrenmanı Vali Fuat Gürel ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Emniyet personeli ve gençlerin aileleri takip etti.

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