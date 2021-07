Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından plaketleri verildi.



Terörle mücadele kesintisiz devam edecektir"

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, gecegündüz, yazkış, soğuk sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Kahraman Jandarmamız bugün olduğu gibi bundan sonrada devletimize, milletimize birlik ve beraberliğimize kast edecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır. Jandarma teşkilatımız, istihbarat birliklerimiz koordineli birlikte, diğer güvenlik kuvvetlerimizle birlikte terörle mücadeleye amansız bir şekilde devam edecektir" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda her yerde terör örgütlerinin inlerine girerek, her türlü araziyi ve zorluğu tarumar ettiklerini de vurgulayan Çetin, "2021 yılında da halen devam eden operasyonlarımız hız kesmeden teröristlerin kökleri kurtuluncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz. Terör örgütleri yandaşları ve işbirlikçileri şunu iyi bilsinler ki; inançlı, inatçı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütlerine aman vermedik ve aslada amana vermeyeceğiz. Evlatlarımızın yeni görevi kendilerine, ailelerine, vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu kahraman gençler, sizin evlatlarını bu yüce milletin evlatları, teröre diz çöktürmüştür. İşte Safranbolu'da yeni katılan bu kahramanlarımız, yarından itibaren yeni görev yerlerine giderek terörle mücadele kaldığı yerden daha da hız vererek devam ettirilecektir. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır" ifadelerine yer verdi.



Ersoy: "Giydikleri üniforma da manevi ağırlığı çok fazla olan bir üniformadır"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını, sevgilerini getirdiğini söyledi.

Gençlerin üzerine aldığı emanetin çok büyük olduğunu ifade eden Ersoy, "Giydikleri üniforma da manevi ağırlığı çok fazla olan bir üniformadır. Ülkemizin etrafındaki tehditleri hepimiz biliyoruz. Bir yanda PKK tehdidi, bir yanda FETÖ, DEAŞ bir yanda terör örgütlerine uluslararası arenadan gelen destek, bir yanda güney sınırlarımızdaki istikrarsızlık, bir yanımızda uyuşturucu ticareti, göçmen ticareti. Tarihi eserlerden tutun alkol ve akaryakıta kadar her türlü kaçakçılık tehdidi. Bunların hepsine karşı bizler dünyada hiçbir ülke bu kadar büyük güvenlik yükleri taşımıyor. Dünyada hiçbir ülkenin jandarması üç bin metre rakımlı dağlarda yazkış operasyon yapmak, üç metre karda nöbet tutmak zorunda kalmıyor. Ama bu coğrafya bizim. Bu vatan bizim. Bu kutsal topraklar bizim vatanımız. Onun için sorumluluğumuz ağır. Bizim ecdadımızdan aldığımız çok büyük bir emanet var. Karşımıza kim olursa olsun, ecdadımızın Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda yaptığını yapmaktan bu bayrak için şehadet dahil her türlü bedele katlanmakta bizler de mükellefiz. Allah’a şükürler olsun bu milletin yüz yıl beş yüz yıl bin yıl önceki evlatlara bu emanetlere hangi ruhla sahip çıkmışlarsa, bu gün ki evlatlarında da sizlerde de aynı ruh, aynı gayret, aynı azim vardır" dedi.



"PKK’nın eleman sayısı 240’ın altına indi"

"Türkiye bu gün biraz önce bahsettiğim tehditlerle mücadelede tarihin en zorlu dönemeçlerinden birinde olmasına rağmen tarihindeki en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır" diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız ve devletimizin bütün kademelerinde tam bir ahenk, uyum, koordinasyon ve işbirliği içinde; ülkemizi, topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit eden bütün terör örgütlerine karşı canla başla mücadelesine devam ettiriyor. PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısı bugün 240’ın da altına inmiştir. İnşallah sizlerin dönemi, bu genç kahramanlarımızın dönemi PKK’yı bu ülkeden tamamen silip süpürdüğümüz dönem olacaktır. Türkiye bu gün kendi insansız hava aracıyla, kendi tüfeğiyle, kendi tankıyla, kendi savunma sanayi üretimleriyle, modern entegre, sınır güvenlik sistemleriyle tüm tehditlere karşı başarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Jandarmamızın hem personel, hem de teknik imkan ve kapasitesi sürekli yükselmektedir."

Türk jandarmasının dünyadaki en modern, yüksek kapasiteli, en tecrübeli birkaç jandarma teşkilatından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Dünyada itibarı, gücü en yüksek jandarma teşkilatlarından biridir. Bu milletin hem gururu hem de gözbebeğidir. İşte sizler böyle büyük, güçlü, kocaman bir ailenin ferdisiniz. Artık bu ülkenin taşı, toprağı size emanettir. Görevinizi ifa ederken hem dikkatli hem de merhametli olunuz. Jandarmalık hem bir kanun mesleği, hem de disiplin mesleğidir. Komutanlarınız size ne öğrettiyse kanunlar, hukuk size ne yapmanızı söylüyorsa vicdanınız ve merhametiniz size nasıl rehberlik ediyorsa bunların asla dışına çıkmayın. Asla hukuk dışı bir işin içinde olmayın. Asla vicdan ve merhametinizi, ahlakınızı bir kenara bırakmayın. Sizlere inancınız ve güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından komandolar gösteri düzenlerken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı da gösteri düzenledi. Tören geçişinin mezun olan askerler aileleriyle buluşurken, askerler ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

