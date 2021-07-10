Eflani’de samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Karabük’ün Eflani ilçesinde samanlıkta yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangın ilçeye bağlı Çemçi köyü Deller Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Boduç’a ait evin hemen yanındaki ahırda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eflani Belediyesine ait 3 İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz ile yangına müdahale edildi. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile şiddetlenen alevlere zamanında yapılan müdahale yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul’da olay yerine giderek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.

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