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Fabrika işçisi azmetti, 25 eserle rölyef sanatını sergiledi Mesai sonrası yorgunluğunu rölyef eserleri üreterek attı

İHA

Fabrika işçisi azmetti, 25 eserle rölyef sanatını sergiledi Mesai sonrası yorgunluğunu rölyef eserleri üreterek attı

Karabük'te 40 yaşındaki Kardemir işçisi Latif İpek, üç sene önce başladığı rölyef sanatında 25 eser üretti. Kardemir Görsel Sanatlar Kulübü öncülüğünde sergisini açan İpek, pandemi sürecine rağmen ürettiği eserlerle büyük ilgi gördü.
Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda (KARDEMİR) işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Latif İpek, üç yıl önce atölyede rölyef sanatıyla ilgilenen arkadaşlarını görünce rölyef sanatına merak sardı. Rölyef sanatını öğrenmeye başlayan İpek, mesai sonrası yorgunluğunu da rölyef sanatıyla ilgilenerek giderdi. Salgın sürecinin yaşanmasıyla birlikte kursların da kapanması üzerine çalışmalarını online olarak sürdüren İpek, 25 adet eserden oluşan sergisini Cıngıllıoğlu Sergi Salonu'nda açtı.
Kardemir Görsel Sanatlar Kulübü'nün öncülüğünde sergisini açan İpek, yaşadığı duyguları İHA'ya anlattı. İpek, "Yaklaşık üç senedir rölyef sanatıyla ilgileniyorum. Son iki senesinde sergi açma niyetim oldu. Sağolsunlar Kardemir Görsel Sanatlar Kulübü adı altında sergimi açtım. Bu vesile ile Kardemir Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Müdürümüze, genel müdür yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana destek verdiler. Bu anlamda sergimizin bu gün açılışını yaptık. Umarım beğenirler. Epey uğraş verdim. Tüm dost, sanatseverleri sergime davet ediyorum. Bu iş sabır, detay istiyor. Çok uğraştırılan resim daha güzel oluyor. Daha önceden sanat atölyesinde yapan arkadaşları görüyordum. Bir gün ben de merak ettim. Ben aslında Kardemir'de işçiyim. 40 yaşından sonra sanata merak sardım. Bu iş tamamen el becerisi ve sabır istiyor. İnandıktan sonra ben her şeyin olacağına inanıyorum. Ben en başından beri çok inandım. Burada 25 eser var. Pandemi döneminden sonra hepsini iki senede yaptım. İşyerindeki mesaim sonrası yorgunluğumu bunlarla attım. Pandemi döneminde kurslarımız da kapandı. Hocamızla online olarak görüşmeye çalıştık. Üç senenin sonunda bu günlere geldik. Burası 25 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacak" diye konuştu.

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