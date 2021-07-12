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Karabük Valisi Gürel´den gençlere aşı çağrısı

DHA

Karabük Valisi Gürel´den gençlere aşı çağrısı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te Valisi Fuat Gürel, Covid-19'a karşı en önemli silahın aşı olduğunu belirterek, "Gençlerin aşı yaptırmaktan imtina ettiklerini, önemsemediklerini söyleyebilirim. Özellikle anne babalar gençleri aşılamaya gönderirlerse çok mutlu olacağız" dedi.
Karabük´ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi´nde vatandaşların Covid-19 aşısı olmaları için çadır kuruldu. Çadıra gelen vatandaşlar önce kayıtlarını oluşturdu ardından koronavirüs aşılarını yaptırdı. Karabük´te yüzde 62´lik aşılama oranı olduğunu söyleyen Karabük Valisi Fuat Gürel, "Elimizdeki en önemli silah aşı. Sağlık Bakanımızın özellikle açıkladığı aşı rakamlarına bakıldığında bölgemiz açısından Karabük´te aşılama oranları biraz düşük. 18 yaş altı gençleri çıkarttığımızda yüzde 62´lik bir aşılama olduğunu görüyoruz. Karabük´te toplam 198 bin aşılama yapıldı şu ana kadar. Bunun 123 bini 1´inci doz, 65 bini 2´nci doz, 10 bin civarında da 3´üncü doz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" dedi.
Gençlerin aşı yaptırmaktan imtina ettiğini söyleyen Vali Gürel, şöyle konuştu:
"Burası çok yoğun bir bölge. Bazı vatandaşlarımızın unuttuğunu ya da üşendiğini, görürse daha kolay bir şekilde aşı olabileceğini düşündüğümüz bir yer burası. Çadırımız burada ve arkadaşlarımız burada sürekli aşı yapmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Çünkü çok farklı varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra 'keşke yaptırsaydım' dememek adına şimdiden yaptırmalarını istirham ediyorum. Gençler ile ilgili problemimiz var. Aşı yaptırmaktan biraz imtina ettiklerini, umursamadıklarını, önemsemediklerini söyleyebilirim.  Özellikle anne babalar çocuklarını gençleri aşılamaya gönderirlerse çok mutlu olacağımızı ifade edebilirim."
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-07-12 15:43:46

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