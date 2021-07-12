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Karabük'te kent nüfusunun yarısından fazlasına 1. doz aşı yapıldı İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı: “Aşı sayısı bayramdan önce ciddi miktarda arttırılmazsa bayram sonrası için endişelerimiz var” “Bir an evvel mavi iller arasına girebilmeyi arzu ediyoruz” “Aşı olmak toplumsal bir sorumluluk”

İHA

Karabük'te kent nüfusunun yarısından fazlasına 1. doz aşı yapıldı İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı: “Aşı sayısı bayramdan önce ciddi miktarda arttırılmazsa bayram sonrası için endişelerimiz var” “Bir an evvel mavi iller arasına girebilmeyi arzu ediyoruz” “Aşı olmak toplumsal bir sorumluluk”

Karabük’te kent merkezine kurulan aşı çadırında aşılama çalışmaları devam ederken, bugün itibarı ile Karabük nüfusunun yarısından fazlasına 1. doz aşı yapıldı.
243 bin 614 nüfusa sahip Karabük’te Sağlık Bakanlığı aşılama verilerine göre 123 bin 600 kişi birinci doz, 65 bin 100 kişi ikinci doz olmak üzere toplam 198 bin 886 kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Karabük nüfusunun yarısından fazlasına birinci doz aşı yapıldı.
Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, bir an evvel mavi iller arasında girmeyi arzu ettiklerini söyledi. Sarı, Karabük’te vaka sayılarının şu anda kontrol altında olsa da aşı sayısını bayramdan önce ciddi miktarda arttırılmazsa bayram sonrası için endişeleri olduğunu belirterek, “Karabük’te aşılanan vatandaş sayısı Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde. Toplam yapılan aşı sayısında 198 bin civarındayız. Neredeyse yaklaşık 200 bine yakın aşı yapmış durumdayız Karabük ilinde. Birinci dozdan 123 bin civarında vatandaşımızı aşıladık. İki doz aşı olan vatandaş sayısı 65 bin civarında. Türkiye ortalamasının bir miktar üzerindeyiz ama Karabük gibi gelişmiş, kültür seviyesi yüksek bir ilde açıkçası daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Bir an evvel mavi iller arasına girebilmeyi arzu ediyoruz. Aşılamada şehirler renklerle kategorize edildi. Biz şu anda turuncu iller arasındayız. Yüzde 62,1'di dün akşamki oranımız. Yüzde 65’i geçtiğimizde sarı renkli iller arasına gireceğiz. Bir an evvel sarı renkli iller arasına girmeyi arzuluyoruz. Ardından da yüzde 75’i geçip mavi iller arasında girip toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Karabük’te vaka sayılarımız şu anda kontrol altında. Bu konuda ciddi bir sıkıntımız yok ancak aşı sayısını bayramdan önce ciddi miktarda arttıramazsak bayram sonrası için endişelerimiz var. Tabii varyant virüsler de ülke genelinde yayılıyor. Bu sebepten ötürü vatandaşlarımız bir an evvel aşıya yönelmelerini ve aşı yaptırmayanların aşılarını mutlaka olmalarını istiyoruz” dedi.

“Bu bir toplumsal sorumluluk, sadece bireysel bir tercih değil”
Özellikle gençlerin, 35 yaşın altındaki vatandaşların da aşıya karşı eğiliminde bir azalma sezinlediğini belirten Sarı, “Yaz aylarından dolayı da olabilir ama gençlerimiz kendilerine bu hastalığın çok fazla zarar vermeyeceğini düşünüyorlar fakat bu yanlış bir düşünce tarzı. Kendileri ağır geçirmeyecek bile olsa toplumda yayılmasına sebep olarak bu hastalıktan kurtulmamızdan gecikmemize sebep olacaklar. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için gençlerimizin de bir an önce aşı olmasını arzu ediyoruz. Bu bir toplumsal sorumluluk. Sadece bireysel bir tercih değil. Bu hastalıktan bir an önce kurtulabilmemiz ve tekrar eski günlerimize, eski normalimize dönebilmemiz için aşıya çok önem vermemiz lazım. Ben yine de duyarlı olarak aşısını yaptıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hastanelerde, aile hekimliklerinde aşı faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Sarı, bunun dışında mobil aşılama faaliyetlerini de sürdürdüklerini vurgulayarak, “Hafta içerisinde bir hafta boyunca Hürriyet Caddesi’nde aşılama faaliyetine devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan birinci, ikinci ya da üçüncü doz aşı olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Randevu olmaksızın burada aşı yapabiliyoruz. Hastanelerimizde ve aile hekimliklerimizde randevu ile gittiklerinde daha rahat bir ortamda aşı olabilirler. Biz vatandaşımıza her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da tek isteğimiz aşılarını olmaları ve ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu sıkıntıdan bir an evvel kurtulmamıza vesile olmaları, yardımcı ve destek olmaları” ifadelerini kullandı.
Varyant virüslerin de hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Sarı, “İngiliz varyantı çıktığında birkaç ilde varken şimdi ülkemizde olmadığı yer yok. Delta varyantı da özellikle Kurban Bayramı ile beraber hareketlilikle mutlaka artacak. Belki bayramdan sonra pek çok vaka Delta varyantına dönüşecek. O yüzden vatandaşlarımızın ciddi manada önem vermelerini, aşı konusunda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Sinovac, Biontech olmak üzere her iki aşıdan da elimizde yeteri miktarda var. Her iki aşıyı da tüm aile hekimliklerimizde, tüm hastanelerimizde yapıyoruz. Toplu olarak kalabalık iş yerlerine, Organize Sanayi’ye giderek aşı yapabiliyoruz. Caddelerde ve sokaklarda elimizden geldiğince her yerde aşılama faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın etrafında komşularından, akrabalarından, iş arkadaşlarından aşı olmayanları aşıya yönlendirmelerini ve aşı konusunda tavsiyede bulunmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu sıkıntı sadece kendi başımıza yenebileceğimiz bir sıkıntı değil. Burada el birliği yapmamız gerekiyor. ‘Ben aşımı oldum. Başkaları ne yaparsa yapsın’ veya ‘Ben gencim, aşı olmasam da bu hastalığı atlatırım’ düşüncesi doğru değil. İlerleyen zamanlarda okullarımızı açacağız. Tekrar eğitimöğretim faaliyetleri başlayacak inşallah. Yurtlarımız dolacak. Başka şehirlerden insanlar gelecek. Biz başka şehirlere gideceğiz. O yüzden aşı konusuna önem vermemiz lazım. Sosyal medyada dolaşan aslı astarı olmayan bilgilere de vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyorum. Her iki aşı da güvenlidir. Ben şahsen iki doz Sinovac olduktan sonra üçüncü doz aşımı da Biontech yaptırdım. Ailemde Sinovac olanlar da var, Biontech olanlar da var” dedi.
Aşılarını olan vatandaşlar da herkesi aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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