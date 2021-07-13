Kavşağa dönüş yapan traktöre çarptı: 2 yaralı

Karabük’te önünde seyreden traktörün kavşağa dönüş yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Kastamonu karayolu Sarı Ahmetli köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Gürleyen idaresindeki 34 YM 5757 Mercedes marka otomobil, Sarı Ahmetli köyü mevkiinde önünde seyreden Şenol Çiner idaresindeki 78 AD 626 plakalı traktöre dönüş yaptığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktörün ön kısmı koparken, sürücü ve yanında bulunan kızı traktörden aşağıya düştü. Kazada hava yastıkları açılan otomobilde yolcu olarak bulunan Tacakistan uyruklu Güzal A. ve İzzet Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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