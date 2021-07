KBÜ’de 3. Çadlı Öğrenciler Genel Kurulu yapıldı

Karabük’teki Çadlı Öğrenciler Birliği tarafından Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet’in katılımıyla Çadlı Öğrenciler Birliği 3. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez ile Çadlı öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın öncesinde Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.

Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ise Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a teşekkür ederek, “Karabük’e geldiğimizde her zaman çok iyi bir şekilde ağırlanıyoruz. Rektör Polat her zaman öğrencilerimizin yanında oldu ve desteklerini esirgemedi. Ülke topraklarının bütünlüğünü korurken cephede vurularak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Merhum Idriss Deby Itno’yu saygıyla anıyorum. Yeni Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi sunuyorum. Çadlı öğrencilere her zaman çalışmalarında dikkat etmesini tavsiye ederek başarılar diliyorum” dedi.

Karabük Üniversitesi’nde on bin uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Ben her yerde herkesin yanında başka ülkelere gittiğimde şunu söylüyorum. Benim ikinci ülkem Çad. Sizlerle gönül bağımız var. Size kardeşlerim diyeceğim ama siz bana kardeşten ötesiniz. İnşallah ilelebet de böyle kalacaksınız diye düşünüyorum. Üniversitemizde bin’e yakın Çadlı öğrenci var. KBÜ’de en fazla öğrencisi olan ülkelerin başında geliyorsunuz. İnşallah bu sene Çad’dan gelen yeni öğrencilerle sayı daha da artacak” şeklinde konuştu.

Programda Çadlı öğrencileri yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü dans ve gösterilerini sundular.

