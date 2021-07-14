Safranbolu'da öğrencilere tatil kitabı hediyesi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gerçekleştirmiş olduğu köy ziyaretlerinde öğrencileri ve veliler ile buluştu.

Yazıköy İlkokulu Müdürü Kemal Sarıçam’ın eşlik ettiği ziyaretlerde Milli Eğitim Müdürü Gümüş, köylerde ikamet eden öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan “Arkadaş” isimli tatil kitabı ile birlikte yaz tatilinde okumaları için birer kitap hediye etti. Öğrencilerle ve velileri ile sohbet eden Hasan Gümüş, oluşturulan bahçelerde öğrencilerle birlikte eğlendirici ve öğretici aktiviteler gerçekleştirdi.

Gümüş, "Bakanlığımız ilkokul öğrencilerimiz için 'Arkadaş' adlı özgün bir tatil kitabı hazırladı. Gerçek hayatla müfredat arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı hedefleyen ve sınıf düzeylerine göre ayrı ayrı hazırlanan bu kitapların içeriğinde birinci sınıf kitabında 'oyun' ve 'arkadaşlar', ikinci sınıf tatil kitabında 'sosyal yaşam', üçüncü sınıf tatil kitabında 'merak' ve 'macera', dördüncü sınıfta ise 'iletişim' becerileri yer alıyor. 'Arkadaş' isimli bu kitaplar ilçemizdeki ilkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırıldı. Biz de bugün hem bu kitapları köylerdeki öğrencilerimizle buluşturmak hem de onları ve ailelerini ziyaret etmek istedik. Öğrencilerimizle ve velilerimizle sadece okul döneminde değil tatil dönemlerinde de bir araya gelmeyi, onların eğitim öğretim süreçleri ile ilgili talep öneri ve görüşlerini almayı önemsiyoruz. Çünkü biz güçlü bir aileyiz. Ayrıca okul dışında da öğrencilerimizin bilgi beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri fırsatlarla ilgili rehberlik yapıyoruz" dedi.

Gümüş, köy ziyaretlerindeki güler yüzlü karşılamaları ve misafirperverlikleri için öğrenci ve velilere teşekkür ederken, öğrencilerden yaz boyu dinlenirken kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

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