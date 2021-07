Başkan Nur: “ O gece yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 15 Temmuz darbe girişiminin 5 yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “5 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini, gelecek nesillere aktarmak zorundayız” dedi.

Türk milletinin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş bir başkaldırıda bulunduğunu ifade eden MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Ben millet iradesinin üstünde bir güç bilmiyorum, tanımadım. Türk milletini caddelere, sokaklara meydanlara davet ediyorum. Onlara gerekli cevabı verelim' şeklindeki sözlerinden sonra, dünya tarihinde ilk kez bir millet, tank sesini ilk duyduğu andan itibaren hemen harekete geçerek bu denli bir alçak girişime canını siper etmiş ve engel olmuştur. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüzyıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hain kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı 'vatan savunmasını' esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir. FETÖ’nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Bu vatan toprakları çok karanlık geceler görmüştür, ancak milletin uçakların önünü görmemesi için tarladaki ekinleri yakmıştır, tankların önlerine vücutlarını siper etmişler, silahları ile halkımıza ateş eden hainlere karşı, ellerinde bayrak, ağızlarında tekbirlerle üzerlerine yürümüşler, üzerlerine bomba atan uçaklara yerden aldıkları taşları atarak o inanılmaz inanç ve kahramanlığı göstermişlerdir. O hain gecede 251 şehit, binlerce gazimiz oldu. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, ona yönelen her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur. MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Bu hain 15 Temmuz FETÖ ayaklanmasını gelecek nesillerimize anlatacağız, hatırlatacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.