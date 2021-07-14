Rektör Polat’tan 15 Temmuz mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Polat, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, “Devletimizin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik, demokratik sistemimizi hedef alan, ülkemizin bekasına kasteden hain darbe girişiminin, Milletimizin iradesi ile bertaraf edilişinin 5’inci yılını idrak ediyoruz” dedi.

Aziz milletin, ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden bu darbe girişimine izin vermediğini vurgulayan Polat, “Tek yürek olup tıpkı İstiklal Savaşında, Çanakkale’de olduğu gibi “Türkiye Geçilmez” diyerek vatan sevgisi ve bayrak aşkıyla cansiperane karşı koymuştur. Türk Milletinin gücünü tarihinden ve atalarından alan evlatları her şart ve durumda, iç ve dış mihraklara karşı “Türkiye’nin Geçilmez” olduğunu gösterecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Bunu tarih boyunca göstermiştir, bundan sonra da yeri geldiğinde kahramanlık destanları yazmaya her zaman hazırdır” ifadelerini kullandı.

Polat, milli iradeyi yok sayarak yola çıkanların, 15 Temmuz gecesi kutlu bir mücadele ile akamete uğradıklarını ifade ederek, “Karabük Üniversitesi olarak 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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