Safranbolu’da belediye serası üretime devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen sera, üretime devam ediyor.

Çeşitli çiçek ve sebze üretimi yapılan serada, şimdi de maniye domatesi üretimine geçildi.

Safranbolu Başkanı Elif Köse, seranın üst düzey verimlilikle çalıştığını, serada bu yıl içerisinde 60 bin çiçek üretiminin yapıldığını ifade etti.

Buradan bir kaynak elde edildiğini kaydeden Başkan Köse, “Çiçekler özellikle kamu kurumları tarafından yoğun talep gördü. Bununla birlikte bölgeye has 2 bin domates fidesini halkımıza dağıttık. Seramıza geçtiğimiz günlerde tohum almak ve daha fazla üretim yapabilmek amacı ile 200 fide daha diktik” diye konuştu.

Safranbolu ile özdeşleşen maniye domatesi için patent çalışmalarının da başladığını belirten Başkan Elif Köse, tohumları alınan domateslerin meyvelerinin ise aşevine gönderileceğini söyledi.

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