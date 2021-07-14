TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 15 Temmuz mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İstiklal ve hürriyetimize kast etmek isteyenler şunu bilmelidir ki, girişecekleri her türlü hareketin akıbeti, 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır” dedi.

Ünal mesajında “15 Temmuz 2016’da ülkemize, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanımızı, polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak engellendi” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin akamete uğratılmasında en büyük pay sahibinin Türk milleti olduğunu aktaran Ünal, “15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz, hain darbecilere direnmek için canı pahasına sokak ve meydanlara çıkarak şehitlik mertebesine kavuşan, gazi olan Türk Milleti’nin kahramanlığı hiçbir şeyle ölçülemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz üstün cesareti, feraseti ve kahramanlığıyla hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında hiç şüphesiz ki en büyük pay sahibidir. Vatanımızda gözü olanlar, istiklâl ve hürriyetimize kast etmek isteyenler şunu bilmelidir ki, girişecekleri her türlü hareketin akıbeti, 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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