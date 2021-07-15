Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile kurulan Safranbolu Çocuk Meclisi ilk başkanını seçti.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde, Zeynep Berra Hatipoğlu Safranbolu Çocuk Meclisi’nin ilk başkanı seçildi.

Belediye Başkanı Elif Köse’nin de katıldığı seçim öncesi, başkan adayları projelerini anlattılar. Çocukların ortak paydasının sokak hayvanları olması gözlerden kaçmazken, bir adayın çocuk istismarını karşı mavi kurdela çağrısı ise, salonda kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

Seçim sonunda kısa bir konuşma yapan Zeynep Berra Hatipoğlu, Belediye Başkanı Elif Köse’ye Çocuk Meclisi'ni kurduğu için teşekkür ederek, “Diğer arkadaşlarımın da projelerini hep birilikte hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

Çocukların kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Çocuklar, sizlerle birlikte Safranbolu için çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Her birinizin muhteşem projeleri var, sizleri kutluyorum. Çocuk Meclisi'nin öneminin ve kentimize katacaklarının biliyorum ki hepiniz farkındasınız. Ben arkadaşınızı tebrik ediyorum. Bundan sonra sizler hep birlikte uyum içerisinde çalışacaksınız. Sizlere güveniyor, gözlerinizden öpüyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile oturum tamamlandı.

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