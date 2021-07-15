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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 15 Temmuz mesajı

İHA

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Başkan Altınöz, 15 Temmuz’un, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği gün olduğunu söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, Türk Milleti’nin kendine yaraşır demokratik bir anlayışla meydanlara çıkarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Karabük’te de darbelere karşı olduğunu gür bir ses ile haykırdığını ifade eden Altınöz, “Darbe girişiminin başlamasıyla birlikte büyük Türk Milleti’nin kahraman evlatları cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlardır. Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimiz hiç şüphesiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir” dedi.
Altınöz, 15 Temmuz 2016 gecesi verdiği varoluş mücadelesi ile dünya demokrasi tarihinin en kutlu direnişlerinden birinin gösterildiğini belirterek, “Türkiye’nin demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı yok etmeyi hedefleyen vatan hainleri, Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi de milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla hüsrana uğratılmış ve bu olayın müsebbipleri Türk adaletine teslim edilmiştir” diye konuştu.
15 Temmuz 2016 tarihinin darbeye karşı milletimizin şahlanışının simgesi haline geldiğini vurgulayan Altınöz, “Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimiz, yüreklerimizde ilelebet yaşayacaktır. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi oldular. Onlar bizlere Devlet ve millet kenetlenmesini bir kez daha gösterdiler. Tıpkı Çanakkale destanında olduğu gibi bu ülkeyi bize vatan yapan tüm şehitlerimize Cenabı Allah’ dan rahmet, ailelerine sabır niyaz ederken, bu uğurda gazi olan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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