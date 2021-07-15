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Osman Çarkcı: “Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz’a denk gelmişti” İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı: “O Dünya şampiyonluğunun anlamı çok büyük” “Hedefimiz hem erkek hem kadın takımı ile Dünya Şampiyonluğu”,

İHA

Osman Çarkcı: “Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz’a denk gelmişti” İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı: “O Dünya şampiyonluğunun anlamı çok büyük” “Hedefimiz hem erkek hem kadın takımı ile Dünya Şampiyonluğu”,

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde oynadıkları şampiyonluk maçının 15 Temmuz darbe gününe rast geldiğini ve o gün kazanılan şampiyonluğun anlamının çok büyük olduğunu dile getirdi.
İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Valeybol Milli Takımı, Eylül ayında İtalya’nın Siena kentinde yapılacak İşitme Engelliler Voleybol Dünya Şampiyonası’na Karabük’te hazırlanırken Başantrenör Osman Çarkcı hedeflerinin her iki takımla da dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.
İtalya’ya İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli Takımı'nın şampiyon unvanı ile gideceklerini belirten Osman Çarkcı, “İşitme Engelliler Federasyonu olarak voleybol branşında kadın ve erkek Karabük’te kamp yapıyoruz. Hedef Dünya şampiyonluğu. Erkek takımımız Dünya şampiyonu unvanı ile gidecek İtalya’nın Siena kentine bağlı Terme'ye. Kadın milli takımımız birkaç yıldır katılmıyordu. Hep birlikte iyi bir kadın milli takımı oluşturduk. Onlar da umuyorum iyi bir derece ile Türkiye’ye dönecekler. Hedefimiz hem erkek hem de kadın milli takımı ile dünya şampiyonu olmak” dedi.
Çarkcı, Karabük’te oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Burada protokol tarafından ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gösterilen yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü imkanlar çok güzel. İstediğimiz her şey var. Salon olsun, top olsun, otel olsun; her şey güzel. Bize sadece çalışmak düşüyor. Çocuklar da gayet iyi. Teknik heyet ve oyuncular uyum içerisinde. Hem kadın hem erkek takım ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya Şampiyonası final maçımız 15 Temmuz’da gerçekleşen hain saldırıya rast gelmişti”
İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli takımı ile 2016 yılında oynadıkları Dünya Şampiyonası’nın final maçının 15 Temmuz’a rast geldiğini vurgulayan Çarkcı, “Erkek milli takımı Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde 2016 yılında Dünya Şampiyonu olmuştu. Dünya Şampiyonası final maçımız 15 Temmuz’da gerçekleşen hain saldırıya rast gelmişti. Bizim için çok önemliydi. Biz Amerika’daydık ama ülkemizdeki bu karışıklıktan dolayı çok değişik duygularla final maçına çıktık. Ukrayna ile oynamıştık. O maçta gerçekten vatan, millet, bayrak için çocuklarımız resmen sahada savaş verdiler. Maçı 32 kazandık. Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin sesini Amerika’dan duyurduk. Benim için hayatımda da en önemli şeylerden bir tanesi o Dünya Şampiyonası’dır. Tarihi 15 Temmuz 2016 ama biz orada gelip ülkemiz de galip geldi. Hem çocuklarımız hem bizim için çok önemli bir Dünya Şampiyonası’ydı. Bizim için anlamı çok büyük” ifadelerini kullandı.
Eylül ayına kadar Karabük’te kamp yapacaklarını söyleyen Çarkcı, “Karabük ve Safranbolu, İtalya’da şampiyonanın yapılacağı yere iklim bakımından benzerlik gösteriyor. Burada bir kamp etabı daha geçirdikten sonra son kamp için Eylül ayı içerisinde Ankara’ya gidip hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında 20 Eylül’de de İtalya’ya hareket edeceğiz” dedi.
Çarkcı, kadronun diğer kamp etabında kesinlik kazanacağını ifade ederken, “Deneyeceğimiz birkaç oyuncu bulduk. İşitme engelli oyuncu bulmak gerçekten çok zor. Bir oyuncu bulduğumuz zaman inanılmaz şekilde seviniyoruz. Bu sene alt liglerden gayet iyi iki oyuncu bulduk. Biri 14 yaşında diğeri ise 17 yaşında çok genç oyuncular. İkisi de çok yetenekli. İleriki yıllarda milli takımımıza çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu kamp dönemi oyunculara bakmakla geçti ama yine Karabük’te yapacağımız bir sonraki kampımızda asıl kadro ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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