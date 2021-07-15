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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İHA

KBÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karabük Üniversitesinde bu yıl “Türkiye Geçilmez” temasıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlk olarak Karabük Valiliği tarafından Karabük Üniversitesinde Uluslararası öğrencileri bilgilendirme etkinliği yapıldı. Programa Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesud Yılmaz katıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan film izletildi. Ardından 15 Temmuz gecesine ait İletişim Başkanlığından gönderilen kitaplar öğrencilere dağıtılarak okutuldu. Daha sonra öğrenciler duygularını paylaştı.
“Darbe girişiminin başarısız olması bize çok güzel örnek oldu”
İlk olarak Pakistan uyruklu KBÜ öğrencisi Abdul Kadir duygularını şu şekilde aktardı: “Türkiye’de çok şükür darbe girişimi başarılı olmadı. Darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı ailemiz bizi buraya göndermezdi. Çoğumuzun ülkesinde darbe var. Türkiye’de bu darbe girişiminin başarısız olması bizim ülkemiz içinde çok güzel bir örnek oldu.”
Abdul Kadir konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirilen Arif Nihat Asya’nın yazmış olduğu ‘Dua’ adlı şiiri okudu.
“Bu Türk Milletinin başarı destanıdır”
Duygularını paylaşan Çad uyruklu KBÜ öğrencisi Mahamout Bachir Ali ise 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: “Türkiye’nin başarısını, dayanışmasını, bundan sonra bizde örnek alarak böyle şeylere müsaade etmeyeceğiz. Türkler devletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Bu bence Türk Milletinin başarı destanıdır.”
“Bu düşmanların bizleri yenmesi mümkün değil”
Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe uluslararası öğrencilerin duygularından çok etkilendiğini belirterek, “Gençler bu duygularınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Tabii öncelikle üniversitemize teşekkür ediyorum. Çok güzel şekilde bu 15 Temmuz haftasını şehitlerimize andılar ve sizlere anlattılar ki sizler de çok güzel anlamışsınız, bunu anlıyorum. Bugün sizlerle hasbihal etmek için geldik. Çünkü sizler bize emanetsiniz. Güçlenen Türkiye’nin karşısında her zaman düşmanlar olacak. Bu kıyamete kadar devam edecek. Dünyanın var oluşundan beri yani hakla batıl arasındaki savaş kıyamete kadar sürecek bir savaştır. Bu hakla batılın savaşı değişik şekillerde tezahür edebilir. 15 Temmuz’da bunun bir göstergesiydi. Batılın hakka karşı açmış olduğu bir savaştı. Bunlar istediler ki güçlenen Türkiye artık dursun, gerilesin. Güçlenen Türkiye’nin önüne geçelim diye ama artık eski Türkiye yok. Herkes kendi öz değerlerine saygı duyan bir yönetim var ve bu yönetimi sahipleniyor. Bunu gördük. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla herkes ne yaptı. Sokağa çıktı değil mi? Herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip oldu. Biz şehitlerimizi her zaman yad ediyoruz. Yad etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’un neden yapılmak istendiğini asla unutmayacağız. Bu sadece bizim ülkemiz için önemli değil. Bu tüm dünya için önemli. Bu ümmet için önemli. Bu hepimiz için önemli Türkiye’nin var olması ve Türkiye’nin güçlenmesi hepimiz için önemli. Bakın sizleri burada biz misafir etmekten son derece mutluyuz. Üniversite yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri çok güzel bir şekilde eğitiminizi sağlıyor. Biz var olduğumuz sürece bu insanların, bu düşmanların bizleri yememesi mümkün değil. Çünkü bu hakkın mücadelesidir. Burada aldığımız eğitimlerle, gittiğimiz ülkede bu davayı bu mücadeleyi sahiplenmeye devam edeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Karabük Üniversitesinden öğrenim gören 40 farklı ülkeden 300 uluslararası öğrenci 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yılında FETÖ terör örgütü gerçeğini dünyaya doğru bir biçimde anlatmak için Ankara’ya götürüldü. Etkinlik kapsamında Anıtkabir ziyaret edilirken 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi gezildi. Ardından şehit yakınları ve gazilerden Kahramankazan’da darbe girişimine verilen mücadele dinlendi. Ayrıca hain darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisi de öğrencilere izletildi. Gezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyareti ve İslam Bilimi Tarihi sergisi ile devam etti.

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