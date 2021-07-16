Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor Suriyeli Emine için JİKU ile havadan tarama yapılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11. gününde de sürdü. Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından ormanlık alan üzerinde sabah erken saatlerde başlayan aramalar akşam saatlerine kadar sürdü.

İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) 11 gün önce annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının ‘Anne’ diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için koşarak aşağıda bulunan Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istemesi üzerine bölgede arama çalışları başlatılmış ve halen de devam ediyor.

Karadan, UMKE, Jandarma, AFAD ve Jandarma İz takip köpeklerinin yanı sınıra Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gölet bölgesinde arama çalışmaları yapılmıştı. Havadan drone ve termal kameralı drone ile taranan bölgede bugün arama çalışmalarına Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ve tarama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı.

11 gündür kayıp kızından umutla gelecek mutlu haberi gözü yaşlı bir şekilde bekleyemeye devam eden anne Ayush Dandal, “ Bugün 11. Gün uçakla arıyorlar. Buralarda olsa gelirdi. Keşke gelse. Herkesten Allah razı olsun. Bayram’da ülkemize gidecektir. Yavrumu getirin. Suçu günahı neydi. Dili yok ağzı yok. Ekmek vermezsen yemez. Tek başına bir yere gidemez. 11 gün oldu açmı, susuz mu, kurt mu yedi?. Yer mi yarıldı, bu yere girdi” dedi.

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