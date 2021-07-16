İkili Mesleki Eğitim Uygulaması ile kalifiye eleman ihtiyacı karşılanacak

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR ortaklığında açılacak olan “İkili Mesleki Eğitim Uygulamasına" ilişkin protokol imzalandı.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş arasında imzalanan protokol ile en az ortaokulu bitirmiş olan öğrencilere Mesleki Eğitim Merkezi ile Kardemir A.Ş işbirliğinde ikili mesleki eğitim programlarını uygulayarak, sanayi için ihtiyaç duyulan meslek alanlarında eğitim vermek, istihdam için gerekli bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilerek uluslararası standartlara, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi amaçlanıyor. Demir Çelik Endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla yapılacak mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği protokol ile Metal Teknolojisi alanında kaynak dalı ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında Endüstriyel Bakım Onarım dalında İkili Mesleki Eğitim Programları uygulanacak.

Her 2 alanda 1'er sınıf ve toplam 30 öğrenci olarak açılacak programlarda öncelikle ortaokul mezunlarına yer verilecek olan program kapsamında ön kaydı alınan öğrenciler mülakat ve beceri sınavlarının ardından belirlenecek ve 2 gün okulda, 3 gün Kardemir'de mesleki eğitime alınacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş imzalanan protokole ilişkin yaptığı konuşmada "Ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde açıklanan hedeflerle daha da artırılmıştır. İlimizin mesleki eğitimdeki kalitesini artırmak ve mesleki eğitim öğrencilerimizin nitelikli ve gelişime açık bir birey olarak yetiştirilmesini sağlamak en önemli görevlerimizdendir. Bu doğrultuda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bölgemizde bulunan sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket edilmektedir. Bugün Kardemir A.Ş ile imzalanan işbirliği protokolü ile Metal Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında belirlenecek 30 öğrenci için ikili mesleki eğitim programı uygulanacaktır. Öğrencilerin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerini artırmayı hedefleyen protokol ile gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi adım atmış bulunuyoruz. Öğrencilerimize bu fırsatı veren Kardemir A.Ş Yönetim Kuruluna, Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar’a şahsında emeği geçen tüm Kardemir ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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