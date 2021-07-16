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Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

DHA

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te, Vedat Düzduran tartıştığı eşi Hatice Düzduran´ın boğazını bıçakla kestikten sonra kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hatice Düzduran hayatını kaybederken, Vedat Düzduran ise tedavi altına alındı.   
Olay akşam saatlerinde, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak´ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Vedat ve Hatice Düzduran çifti bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat Düzduran eşinin boğazını bıçakla keserek yaraladı. Ardından kendisini de bıçakla yaraladı. Gürültüyü duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Hatice Düzduran özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi olan Hatice Düzduran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Vedat Düzduran ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-07-16 23:48:45

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