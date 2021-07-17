Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Karabük’te 39 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı’na iki gün kala siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.
Kurban Bayramı’na iki gün kala bıçak bileyicileri gece yarısına kadar siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. İşini son günlere bırakan vatandaşlar nedeniyle bıçak bileyicilerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan Bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır, vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşi ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.