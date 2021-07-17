Türkiye Afrika'ya "kurban" olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Afrika'ya "kurban" olacak

İHA

Türkiye Afrika'ya "kurban" olacak

Türkiye'den birçok kurum ve kuruluş Kurban Bayramı'nda Afrika'da birçok ülkede kurban keserek, kurban eti yiyemeyen insanlara ulaşacak.
Afrika'da su kuyuları, mescit, yetimhane, Arakanlılara barınak, Filistin ve Suriye'ye yardım tırları gönderilmesiyle bilinen Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği, Afrika'da vekaletle kurban kesecek.
Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, bu Kurban Bayramı'nda Kenya'da kurban etini tadamayan ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti ulaştıracaklarını söyledi.
Karabük Kent Meydanı'nda açtığı stantta kurban bağışı toplayan Söylemez, bine yakın kişinin vekalet verdiğini, ilginin artarak devam ettiğini söyledi. Bağışların 19 Temmuz'a kadar alınacağını aktaran Söylemez, "Tüm hayırseverlerden kurban bağışları bekliyoruz. Bağış almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok büyük. Halkımızın ilgisi o kadar yoğun ki bağışları yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda Kenya'da Dadaab kampında çöl sıcağında yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için halkımızın bağışlarını bekliyoruz" dedi.
Afrika'nın birçok bölgesinde henüz kurban etini tatmamış Müslümanlar olduğunu aktaran Zehra Söylemez, "Biz her Kurban Bayramı'nda henüz kurban etiyle buluşmamış insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hala kurban etini görmemiş, tatmamış insanlar bulunuyor. Onlar bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamıyorlar" diye konuştu.
Söylemez, Çad, Somali, Arakan, Etiyopya, Kenya, Uganda ve Bangladeş olmak üzere 7 ayrı ülkede 200’ün üzerinde de su kuyusu açtıklarını, su kuyu açma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tehdit edip, senet imzalattığı iddiasıyla market sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Tehdit edip, senet imzalattığı iddiasıyla market ...
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
YEREL HABERLER Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun ...
Safranbolu lokum üreticilerinin yüzleri gülmeye başladı Lokum üreticileri yurt içi ve dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Safranbolu lokum üreticilerinin yüzleri gülmeye ...
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
YEREL HABERLER Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ...
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürdü
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde Tarihi kentte bayram doluluğu yüzde 65 seviyesinde
YEREL HABERLER Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu ...
İkili Mesleki Eğitim Uygulaması ile kalifiye eleman ihtiyacı karşılanacak
YEREL HABERLER İkili Mesleki Eğitim Uygulaması ile kalifiye eleman ...
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor Suriyeli Emine için JİKU ile havadan tarama yapılıyor
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı ...
Vali Gürelb “Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir” Karabük'te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Vali Gürelb “Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını ...
Karabük´te, 15 Temmuz´da meydan doldu
YEREL HABERLER Karabük´te, 15 Temmuz´da meydan doldu
Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
KBÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER KBÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Osman Çarkcı: “Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz’a denk gelmişti” İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı: “O Dünya şampiyonluğunun anlamı çok büyük” “Hedefimiz hem erkek hem kadın takımı ile Dünya Şampiyonluğu”,
YEREL HABERLER Osman Çarkcı: “Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz’a ...
AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 15 Temmuz mesajı
Safranbolu Çocuk Meclisi ilk başkanını seçti
YEREL HABERLER Safranbolu Çocuk Meclisi ilk başkanını seçti
Telafi eğitimleri ile lise diploması alan iki torna ustasının hedefi üniversite 40 yaşındaki torna ustası Ercan Taşkıran ile ve 45 yaşındaki Hüseyin Kül, lise diploması almanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Telafi eğitimleri ile lise diploması alan iki torna ...
15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla ...