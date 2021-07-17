Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi



Yasin ALDEMİ/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te tartıştığı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 çocuk annesi Hatice Düzduran son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün akşam saatlerinde, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak´ta meydana geldi. Vedat Düzduran ve Hatice Düzduran çifti bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat Düzduran, eşinin boğazını bıçakla kesti. Ağır yaralanan Hatice Düzduran, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Hatice Düzduran, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Hatice Düzduran´ın cenazesi Davutlar Köyü Hacılar Mahallesi´nde ki aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-07-17 19:54:37



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