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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk devam ediyor

İHA

Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında yoğunluk devam ediyor.
9 günlük tatil nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D100 kara yolunun Eskipazar ilçesine bağlı kemikli rampalarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Özelikle İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında araç geçişleri yoğun ve akıcı olarak devam ediyor. Olası bir kazalara karşı Bölge trafik ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü yolda yoğunluğun yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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