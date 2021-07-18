Vali yardımcısının evine giren hırsız yakalandı

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Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde ve iki farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.



Ergenekon Mahallesinde bulunan jandarma lojmanlarında, Endüstri Meslek Lisesi'nde ve Yenişehir Mahallesi Yasemin Sokakta Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 3 yerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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