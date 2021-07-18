Karabük'te iki kazada 10 kişi yaralandı

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te aynı yolda meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5´i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı´nda sabah saatlerinde Nazlı Ö. (27) yönetimindeki 34 CCR 71 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Gökhan K. (40) yönetimindeki 14 BB 516 plakalı otomobile çarptı. Gökhan K.´nin kullandığı otomobil savrularak aydınlatma direğine çarpıp yan durdu. Kazada Nazlı Ö. ile Gökhan K.´nun kullandığı araçta bulunan İsmail T. (30) ve Ramazan T. (21) yaralandı.

Aynı bulvarda öğle saatlerinde meydana gelen ikinci kazada ise Galip Ö. yönetimindeki 78 AAZ 330 plakalı otomobil, refüje ve ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada sürücü Galip Ö., Ecrin Nisa Ö. (8), Yiğit Ö. (2), Samet Ö. (7), Öykü Seher Ö. (3), Zeynep Ela Ö. (6) yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-07-18 15:12:59



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