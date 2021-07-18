Karabük'te 2 kazada 10 kişi yaralandı (2)

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5 ÇOCUĞUN YARALANDIĞI KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Karabük´te, 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şerit değiştirmek isteyen Galip Ö., kullandığı 78 AAZ 330 plakalı otomobille yanındaki aracı fark edince manevra yapıp, refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü Galip Ö. ile Ecrin Nisa Ö. (8), Yiğit Ö. (2), Samet Ö. (7), Öykü Seher Ö. (3) ve Zeynep Ela Ö. (6) yaralandı. Kaza anı ise yoldan geçen başka otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-07-18 17:46:04



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