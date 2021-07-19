Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Üngören'in acı günü

Özçelikİş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören'in hayatını kaybeden annesi Emine Üngören son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu nedeniyle hayatını kaybeden Emine Üngören için Saitler Köyü Merkez Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Belediye Başkan Rafet Vergili, Özçelikİş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Ferhan Öner, Recep Akyel, sendika şube yönetim kurulu üyeleri, baştemsilci ve temsilciler ile KARDEMİR çalışanları katıldı
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üngören aile mezarlığında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.