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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSO Meclis Başkanı Ünal'dan bayram mesajı

İHA

TSO Meclis Başkanı Ünal'dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TSO Meclis Başkanı Ünal mesajında, “Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da arttığı, sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu mübarek günlerdir. Mübarek Kurban Bayramını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gölgesinde buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek, hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını tehlikeye atmamak için bu yıl özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız. Hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, sorumluluk bilinci içinde daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu vesile ile eşsiz fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağımız aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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