Karabük’te 25 acemi kasap hastanelik oldu

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Karabük’te Kurban Bayramı nedeniyle ilk gün kesim sırasında kendilerini yaralayan 25 kişi hastanelik oldu.

Karabük ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. İl ve ilçelerde el, bilek, kol ve bacak kısımlarından yaralanan 25 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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